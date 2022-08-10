Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В целом Украина получила и приняла согласие примерно на 75% от совокупной основной суммы находящихся в обращении ценных бумаг", – говорится в документе.

Минфин добавил, что было выполнено условие наличия согласия от собственников не менее 50% каждого из 13 выпусков еврооблигаций.

Отсрочку платежей согласовали владельцы примерно 75% иностранных облигаций Украины на общую сумму 19,6 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Реструктуризацию выплат по внешнему долгу поддерживают главные партнеры Украины, включая Соединенные Штаты и Международный валютный фонд. Отсрочка платежей вместе с другими мерами позволит украинскому бюджету сэкономить 5,8 миллиарда долларов, которые страна сможет направить на неотложные нужды.

Отметим, что среди основных кредиторов – Канада, Германия, Франция, Япония, США и Великобритания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb