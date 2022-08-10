Украина договорилась об отсрочке долга по еврооблигациям на 2 года
Украина получила необходимые согласия от владельцев евробондов по реструктуризации долга – отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"В целом Украина получила и приняла согласие примерно на 75% от совокупной основной суммы находящихся в обращении ценных бумаг", – говорится в документе.
Минфин добавил, что было выполнено условие наличия согласия от собственников не менее 50% каждого из 13 выпусков еврооблигаций.
Отсрочку платежей согласовали владельцы примерно 75% иностранных облигаций Украины на общую сумму 19,6 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.
Реструктуризацию выплат по внешнему долгу поддерживают главные партнеры Украины, включая Соединенные Штаты и Международный валютный фонд. Отсрочка платежей вместе с другими мерами позволит украинскому бюджету сэкономить 5,8 миллиарда долларов, которые страна сможет направить на неотложные нужды.
Отметим, что среди основных кредиторов – Канада, Германия, Франция, Япония, США и Великобритания.
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