Украина договаривается с Турцией о помощи в эвакуации из Мариуполя, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Сегодня работали гуманитарные коридоры в трех областях – Донецкой, Луганской, Запорожской. Удалось спасти 6 тысяч 266 человек. В том числе 3 тысячи 71 человек из Мариуполя.

Отдельно договариваемся о вывозе из города раненых и погибших. Наших военных, наших гражданских – всех граждан. Говорим об этом с Турцией как с посредником. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу сообщить о деталях".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb