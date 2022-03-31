Украина договаривается с МАГАТЭ о пребывании специалистов организации на украинских АЭС, – Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



"Хочу сообщить, что Украина ведет переговоры с МАГАТЭ, чтобы сотрудники организации находились на украинских атомных станциях. Присутствие специалистов организации на АЭС будет способствовать дополнительной безопасности для украинских станций и продемонстрирует открытость Украины", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что в настоящее время достигнуты договоренности о получении разного оборудования для ядерных объектов страны в качестве международной помощи.

30 марта начался рабочий визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Южноукраинскую АЭС.

Министр энергетики Украины Герман Глущенко и Рафаэль Гросси встретились на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. В Минэнерго прокомментировали встречу с главой МАГАТЭ по демилитаризации АЭС в Украине.