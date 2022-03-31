Украина договаривается с МАГАТЭ о пребывании специалистов организации на украинских АЭС, – Шмыгаль
Украина договаривается с Международным агентством атомной энергии о пребывании ее специалистов на украинских АЭС. Достигнуты соглашения о поставках оборудования для ядерных объектов страны
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Хочу сообщить, что Украина ведет переговоры с МАГАТЭ, чтобы сотрудники организации находились на украинских атомных станциях. Присутствие специалистов организации на АЭС будет способствовать дополнительной безопасности для украинских станций и продемонстрирует открытость Украины", – сказал Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что в настоящее время достигнуты договоренности о получении разного оборудования для ядерных объектов страны в качестве международной помощи.
- 30 марта начался рабочий визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Южноукраинскую АЭС.
- Министр энергетики Украины Герман Глущенко и Рафаэль Гросси встретились на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. В Минэнерго прокомментировали встречу с главой МАГАТЭ по демилитаризации АЭС в Украине.
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