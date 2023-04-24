Об этом пишет Financial Times .

По данным британского издания, Нафтогаз провел переговоры с ExxonMobil, Halliburton и Chevron по поводу проектов в разрушенной войной Украине, поскольку Киев стремится вернуть иностранные инвестиции в свой энергетический сектор.

"Переговоры с крупными американскими игроками являются частью стратегического толчка к увеличению добычи природного газа, который, по мнению украинских чиновников, может помочь заменить российские поставки в Европу в последующие годы и произойдет после месяцев российских бомбардировок энергетической сети Украины", - отметили в FT.

Исполнительный директор Нафтогаза Алексей Чернышев заявил, что в последние дни он провел встречи в Вашингтоне с Halliburton и ExxonMobil и подтвердил, что встречался с руководством Chevron в январе.

"Мы понимаем, что частным компаниям достаточно трудно вмешиваться во время войны. Мы работаем над механизмами страхования, чтобы защитить их капитал. Конечно, это займет некоторое время. Но мы не ждем - мы идем вперед", - рассказал Чернышев.

Он уточнил, что в последние дни он встречался с официальными лицами Белого дома, членами Конгресса и сенаторами от обеих партий, пытаясь привлечь больше политической поддержки инвестиций США в энергетический сектор Украины.

"Украина давно рекламировала свой потенциал добычи, отмечая ближайшие перспективы увеличения добычи сланца и нетрадиционных месторождений на суше в Харьковской, Полтавской и Закарпатской областях. Нафтогаз заявил, что надеется использовать опыт США в таком роде наземного бурения сланцевых скважин, который сделал Америку крупнейшим в мире производителем нефти и газа", - напоминают в FT.

Там отмечают, что падение спроса на энергоносители в Украине на фоне экономических потрясений после вторжения РФ означает, что страна также может иметь запасы природного газа, который можно транспортировать в Европу, а также хранилища, которые можно было бы использовать, когда накоплены достаточные запасы в преддверии зимы.

Нафтогаз надеется в ближайшее время подписать контракт с Halliburton, который поможет увеличить добычу газа до 13,5 млрд кубометров в этом году, что примерно на 1 млрд кубометров больше, чем в 2022 году.

Тем не менее Чернышев отметил, что до конца войны трудно добиться долгосрочной производственной цели.

"Это много. И для этого нам может понадобиться серьезное расширение сервиса и технологические драйверы, которые Halliburton способна предоставить. Мы хотим, чтобы они резко расширили свое присутствие", – сказал Чернышев.

FT отмечает, что переговоры с Exxon и Chevron находятся на ранней стадии, и для достижения результатов потребуется больше времени.

Нафтогаз заявил, что открыт для ряда различных договоренностей.

"Мы их будем приветствовать. Мы можем вместе делать общую добычу газа, соглашение о распределении продукции - они могут иметь лицензию и добывать сами, мы будем приветствовать это", - заверил Чернышев.

Exxon отказался комментировать переговоры с Нафтогазом. Chevron не ответил на запрос о комментариях на момент публикации.