Украина договаривается об обмене пленных "всех на всех", - Буданов
Руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов встретился с родными попавших в плен защитников и общественных организаций и обсудил вопросы обмена пленных
Об этом сообщили в пресс-центре Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Буданов отметил, что работа над обменом пленных не прекращается. В настоящее время продолжаются переговоры по обмену "всех на всех" и по отдельным обменам.
"Обмен военнопленными - процесс тяжелый, болезненный, но обмен 21 числа открывает новые возможности для нас. Всех возвращающихся государство обеспечивает всем необходимым: от вещей первой необходимости, до реабилитации и восстановления", - отметил Буданов.
Так, во время встречи обсуждали возвращение тех, кого считают некомбатантами, - украинских медиков и, например, музыкантов оркестра морской пехоты. Заметили, что их следует вернуть согласно нормам международного права.
Кроме того, обсудили и процесс лечения, реабилитации и при необходимости – протезирование для освобожденных из плена.
Для отслеживания родными статуса военнопленных будут созданы личные страницы-карточки военнопленных.
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