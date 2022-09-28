Об этом сообщили в пресс-центре Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Буданов отметил, что работа над обменом пленных не прекращается. В настоящее время продолжаются переговоры по обмену "всех на всех" и по отдельным обменам.

"Обмен военнопленными - процесс тяжелый, болезненный, но обмен 21 числа открывает новые возможности для нас. Всех возвращающихся государство обеспечивает всем необходимым: от вещей первой необходимости, до реабилитации и восстановления", - отметил Буданов.

Так, во время встречи обсуждали возвращение тех, кого считают некомбатантами, - украинских медиков и, например, музыкантов оркестра морской пехоты. Заметили, что их следует вернуть согласно нормам международного права.

Кроме того, обсудили и процесс лечения, реабилитации и при необходимости – протезирование для освобожденных из плена.

Для отслеживания родными статуса военнопленных будут созданы личные страницы-карточки военнопленных.

Оккупанты заставили военнопленных из Оленовки "голосовать на референдуме".

Институт изучения войны сообщил, что Россия может приступить к принудительной мобилизации попавших в плен украинских военных.