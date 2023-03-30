Украина договаривается о едином гумкоридоре для возвращения пленных при посредничестве Турции, - посол Боднар
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что разрабатываются пути создания единого гуманитарного коридора для возвращения пленных
Об этом сообщает в Медиацентре Василий Боднар.
"Продолжается диалог между омбудсменами о том, чтобы выйти на создание единого гуманитарного коридора, позволяющего через Турцию освобождать наших военнопленных, а также тех гражданских лиц, которые попали в застенки кремлевского режима на оккупированных территориях или были вывезены в Россию. Они должны вернуться на Родину, в том числе через Турцию", - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол в Турции.
Боднар рассказал, что по состоянию на 30 марта продолжается поиск точек соприкосновения с освобождением пленников из российского плена. Также важным вопросом есть освобождение украинских детей.
"Это также одна из чувствительных тем, которая имеет свои возможные перспективы. И сейчас над этим тоже работаем, обсуждаем и ищем пути, как эту инициативу реализовать", - добавил Боднар.
- 21 сентября 2022 года в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, увольнение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
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