Об этом сообщает в Медиацентре Василий Боднар.

"Продолжается диалог между омбудсменами о том, чтобы выйти на создание единого гуманитарного коридора, позволяющего через Турцию освобождать наших военнопленных, а также тех гражданских лиц, которые попали в застенки кремлевского режима на оккупированных территориях или были вывезены в Россию. Они должны вернуться на Родину, в том числе через Турцию", - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол в Турции.

Боднар рассказал, что по состоянию на 30 марта продолжается поиск точек соприкосновения с освобождением пленников из российского плена. Также важным вопросом есть освобождение украинских детей.

"Это также одна из чувствительных тем, которая имеет свои возможные перспективы. И сейчас над этим тоже работаем, обсуждаем и ищем пути, как эту инициативу реализовать", - добавил Боднар.