Украина догоняет Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина сократила отставание от России благодаря победе "Зари" над ЦСКА (1:0) в Лиге конференций. В Лиге чемпионов украинские клубы на этой неделе проигрывают командам из Испании: "Шахтер" уступил "Реалу" (0:5), а "Динамо" - "Барселоне" (0:1). Таким образом, у Украины в таблице коэффициентов стало 31,000 балла.

На 10-м месте находится Россия с 31,682 балла, представители которой на неделе проиграли три матча. В Лиге Европы "Спартак" уступил английскому "Лестеру" (3:4), а "Локомоттив" потерпел поражение от турецкого "Галатасарая" (0:1). В Лиге чемпионов "Зенит" проиграл "Ювентусу" (0:1).

Место в топ-10 позволит чемпиону страны напрямую попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.





Напомним, 21 октября в 3-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила ЦСКА из Софии.

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