Украина догоняет Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Об этом сообщает Sport.ua .

После матчей 1-го тура Лиги чемпионов, которые состоялись 14 сентября, таблица коэффициентов УЕФА изменилась.

Украина продолжает борьбу за место в топ-10, которое позволит чемпиону страны напрямую попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

Благодаря нулевой ничьей "Динамо" с португальской "Бенфикой", Украина добавила в рейтинг 0.200 балла. Сейчас украинцы остаются на 11-й позиции с 30.401 пункта, но вплотную приблизились к русским, в которых после поражения "Зенита" от "Челси" (0: 1) 30.682 очка.

Украина нужна только одна победа, чтобы опередить Россию. Спор за место в топ-10 продолжится 15 сентября, когда в "Шахтер" в Лиге чемпионов сыграет на выезде против молдавского "Шерифа", а российский "Спартак" в Лиге Европы будет принимать польскую "Легию".



Напомним, во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу выразил сожаление , что арбитр не засчитал гол Николая Шапаренко в ворота "Бенфики" в матче Лиги чемпионов.

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезус заявил, чтокиевское "Динамо" преобладает московский "Спартак" по тактической подготовке.

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