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Главная война с Россией Украина добивается освобождения из российского плена 800 раненых военных, - Лубинец

Украина добивается освобождения из российского плена 800 раненых военных, - Лубинец

14 января, 2023 суббота
02:49
война с Россией

В списке раненых украинских военных, который наше государство передало России для вероятной репатриации, насчитывается 800 имен

Об этом в эфире телемарафона заявил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

По третьему раунду переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой он сказал, что среди прочего обсуждался вопрос репатриации тяжело раненых военнослужащих.

По словам Лубинца, во время переговоров был момент, когда они одновременно открывали Женевские конвенции, сопоставляли разные варианты на разных языках – и пришли к мнению, что военнопленные, которые считаются тяжелоранеными, должны быть переданы по процедуре репатриации.

"То есть речь не о количественном обмене, а именно о репатриации, без всяких условий, каждой из сторон. Эта инициатива прозвучала впервые. И мы передали список военнослужащих украинской армии, которые, по нашему мнению, ранены и тяжелоранены. Это практически 800 наших раненых", - заявил чиновник.

Он проинформировал, что украинская сторона получила соответствующий список от россиян и передала его Координационному штабу по обращению с пленными.

"Наша задача – получить список, передать его, и дальше уже будет приниматься решение. Но я считаю, что это положительный шаг, когда российская сторона, по крайней мере, выступила с поддержкой нашей инициативы. А дальше посмотрим, что будет", - отметил омбудсмен.

Лубинец уточнил, что он не знает, какими мотивами при этом руководствуется российская сторона:

"Мне кажется, что, во-первых, они тоже хотят получить своих военнопленных. А во-вторых – наверное, пришло время, когда, возможно, российская сторона хочет все же показать, что Женевские конвенции они выполняют. По крайней мере, возможно, будут их в этой части выполнять и рассказывать, что они всегда соблюдались».

  • Напомним, омбудсмены России и Украины в Анкаре провели уже три раунда переговоров, в ходе которых в первую очередь обсуждали обмен пленными и освобождение гражданских украинцев.

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пленние
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