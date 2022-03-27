Украина добивается исключения России из МАГАТЭ из-за ядерного терроризма

Об этом идет речь на Правительственном портале.

Российские войска захватили две атомные станции в Украине. Поэтому Украина требует исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии. Задача-минимум Украины и партнеров – отстранение всех россиян от ключевых позиций и Секретариате МАГАТЭ из-за захвата украинских АЭС. Эту работу координирует советница министра энергетики Елена Зеркаль.

"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике", - добавила Зеркаль.

Напомним, бывший министр охраны окружающей среды Украины Юрий Костенко считает, что МАГАТЭ должно взять под полный контроль работу ЧАЭС и ЗАЭС во избежание аварийных ситуаций.

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