Украина добивается исключения России из МАГАТЭ из-за ядерного терроризма
Украина продолжает работу над исключением РФ из Международного агентства по атомной энергии за "ядерный терроризм" во время войны
Об этом идет речь на Правительственном портале.
Российские войска захватили две атомные станции в Украине. Поэтому Украина требует исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии. Задача-минимум Украины и партнеров – отстранение всех россиян от ключевых позиций и Секретариате МАГАТЭ из-за захвата украинских АЭС. Эту работу координирует советница министра энергетики Елена Зеркаль.
"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике", - добавила Зеркаль.
- Напомним, бывший министр охраны окружающей среды Украины Юрий Костенко считает, что МАГАТЭ должно взять под полный контроль работу ЧАЭС и ЗАЭС во избежание аварийных ситуаций.
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