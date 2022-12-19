Об этом в комментарии Общественному сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Он отмечает, что США в рамках ленд-лиза могут поставлять Украине имеющееся у них оружие на условиях лизинга или в аренду. Преимуществом такого способа является то, что Конгрессу США не нужно будет принимать каждый пакет военной помощи в отдельности. Однако есть и недостатки.

"Недостаток – объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины", – пояснил Николенко.

Он говорит, что в настоящее время США оказывают военную помощь Украине за счет собственного федерального бюджета. Такое решение они приняли, поскольку неэффективность или нехватка помощи "будет иметь фатальные последствия для всего свободного демократического мира".

Так, по словам Николенко, по закону США о дополнительных ассигнованиях в поддержку Украины, мы уже получаем помощь по трем программам:

Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI);

Внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF);

Пополнение запасов оружия США (Replenishment of US weapons stocks).

Эти программы оказывают военную помощь на безвозмездной основе. Так, Украина не должна будет возмещать стоимость предоставленного вооружения, военной техники и боеприпасов. В случае с ленд-лизом это делать придется.

"Помимо двустороннего измерения помощи со стороны США, американская сторона была инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой участвуют 50 стран", - сказал Николенко.

Он также напомнил, что благодаря дипломатическим усилиям и помощи США удалось мобилизовать предоставление Украине оружия стоимостью 40 млрд долларов от НАТО и других стран-партнеров. Более 19 млрд оказанной помощи поступило именно от США.

Также Николенко отметил, что сейчас МИД работает над тем, чтобы получить от стран-партнеров помощь для лучшей защиты воздушного пространства Украины.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что США будут постепенно снимать ограничения на поставку оружия в Украину.

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