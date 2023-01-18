Украина до конца зимы выставит на приватизацию еще один морской порт
Фонд государственного имущества планирует до конца зимы выставить на приватизацию Белгород-Днестровский морской торговый порт
Об этом на брифинге сообщил начальник регионального отделения Фонда государственных имуществ Украины в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.
"До конца января или в первых числах февраля мы сможем выставить на аукцион Белгород-Днестровский морской торговый порт", – сказал он.
Порт в Белгород-Днестровском планировали приватизировать еще до полномасштабного вторжения РФ. В Фонде госимущества его называли убыточным для государства и не приносящим денег даже для выплаты зарплат работникам.
Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана, с апреля 2022 его используют как логистический центр для портов на Дунае. Он принимает грузы на автомобилях и отправляет их в вагонах.
- 17 января стало известно, что в Украине приватизирован морской порт "Усть-Дунайск" в Одесской области, его приобрели за 201 млн гривен.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.57
-
EUR
Покупка 42.07Продажа 43.06
- Актуальное
- Важное