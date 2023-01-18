Украина до конца зимы выставит на приватизацию еще один морской порт

Об этом на брифинге сообщил начальник регионального отделения Фонда государственных имуществ Украины в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.

"До конца января или в первых числах февраля мы сможем выставить на аукцион Белгород-Днестровский морской торговый порт", – сказал он.

Порт в Белгород-Днестровском планировали приватизировать еще до полномасштабного вторжения РФ. В Фонде госимущества его называли убыточным для государства и не приносящим денег даже для выплаты зарплат работникам.

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана, с апреля 2022 его используют как логистический центр для портов на Дунае. Он принимает грузы на автомобилях и отправляет их в вагонах.

17 января стало известно, что в Украине приватизирован морской порт "Усть-Дунайск" в Одесской области, его приобрели за 201 млн гривен.

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