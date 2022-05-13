Украина до конца мая получит более 350 тыс. тонн горючего, - министр экономики Свириденко
До конца мая Украина рассчитывает получить 350-360 тыс. тонн горючего, при среднем суточном потреблении около 130 тыс. тонн.
Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время заседания правительства 13 мая, сообщает "Укринформ".
"Мы договорились о реверсе трубопроводом из Венгрии. Вчера было заключено соглашение о том, что 35 тыс. тонн в месяц мы будем получать. Есть возможность увеличения этого объема до 50 тыс. тонн", - сказала Свириденко.
Кроме того, с начала мая контракты на закупку горючего за границей начала заключать НАК "Нафтогаз Украины". Свириденко также напомнила, что для ускорения поставок были упразднены разрешения на въезд автоцистерн с горючим, обеспечена возможность приема горючего в дунайских портах, внеочередное оформление таких грузов на границах со стороны таможенной и пограничной служб.
"Благодаря этим мерам мы получим до конца месяца 350-360 тыс. тонн горючего с совершенно новых логистических маршрутов", - подчеркнула Свириденко.
Она отметила, что настоящей причиной напряженной ситуации с горючим являются действия агрессора. Так, враг разрушил крупнейший нефтеперерабатывающий завод Кременчугский, а также другие перерабатывающие мощности, которые до войны обеспечивали 18% нашего потребления. Еще 80% потребления до войны обеспечивались импортом, но это горючее транспортировалось разными путями: железной дорогой, автодорогами, трубопроводами и морскими портами, которые на сегодняшний день заблокированы.
"Мы в марте-апреле провели переговоры с главными поставщиками горючего в ЕС с целью их переориентации на украинский рынок, потому что они не были готовы к такому растущему спросу с нашей стороны", - отметила Свириденко.
По ее словам, благодаря развитию инфраструктурной сети объемы перевозки топлива по железной дороге удалось увеличить в 5 раз: в марте по этому пути было ввезено 35 тыс. тонн топлива, в мае ожидается уже 180 тыс. тонн. Кроме того, в 15 раз вырос ввоз горючего автотранспортом: от 5 тыс. тонн в марте до прогнозных не менее 85 тыс. тонн. Завоз горючего речным транспортом возрос в 5 раз.
Свириденко сообщила, что среднесуточное потребление составляет 13 тыс. тонн, суточный импорт в мае – 11-12 тыс. тонн. При этом имеющихся запасов бензина хватит на 5 дней, запасов дизеля – на три дня.
Свириденко отметила, что в нормальной ситуации запасы топлива должны быть рассчитаны на 15 дней. Ожидается, что, если удастся достичь 15-дневного запаса горючего, очереди на заправках исчезнут.
Вице-премьер-министр сообщила, что по обновленным прогнозам ожидается потребление 300 тыс. тонн дизеля и 120 тыс. тонн бензинов. По ее словам, украинские компании уже законтрактовали такие объемы топлива.
- Отметим, что по итогам состоявшегося 10 мая энергетического форума в Варшаве правительство Украины сообщило о планах более чем втрое увеличить транзит горючего через Польшу.
- Также сегодня заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем отметил , что один из пунктов пропуска на украинской границе будет отведен только для импорта горючего.
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