Украина до конца года получит еще 19 млн доз COVID-вакцин, - Шмыгаль

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Эспрессо.TV.

По его словам, в украинских пунктах вакцинации сейчас находится 9 млн доз вакцин.

"Еще почти 19 млн мы получим до конца этого года. Мы полностью обеспечили страну достаточным количеством вакцин, чтобы привиться могли все желающие", - отметил Шмигаль.

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