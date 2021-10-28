Украина до конца года получит еще 19 млн доз COVID-вакцин, - Шмыгаль
До конца 2021 года Украине поступит 19 млн доз вакцин против коронавируса
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Эспрессо.TV.
По его словам, в украинских пунктах вакцинации сейчас находится 9 млн доз вакцин.
"Еще почти 19 млн мы получим до конца этого года. Мы полностью обеспечили страну достаточным количеством вакцин, чтобы привиться могли все желающие", - отметил Шмигаль.
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