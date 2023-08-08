Украина до конца года получит $240 млн на нужды гуманитарного разминирования

Об этом Укринформу рассказала Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Министр сообщила, что на прошедшей в Лондоне недавней Международной конференции по восстановлению Украины отдельную панель посвятили разминированию.

"Этот вопрос поднимаем на каждой встрече с зарубежными партнерами. О наибольших объемах помощи объявили США, ЕС, Япония, Канада, Германия, Швейцария, Нидерланды — более 30 стран", - отметила она.

Свириденко вспомнила, что, как отмечается в отчете Всемирного банка, для нужд гуманитарного разминирования Украине понадобится более 37,5 миллиардов долларов, Украина уже имеет подтверждение от партнеров, что до конца года получит почти 244 миллиона долларов на нужды гуманитарного разминирования.

"Отдельно в США сейчас согласовывают предоставление до 84 миллионов долларов в поддержку частного оператора, который будет работать в Украине. Также мы открыли счет в рамках глобальной инициативы United24 на гуманитарное разминирование. Сбор средств только начали, и уже более 17 миллионов гривен (в эквиваленте ). Эти средства направим на закупку техники и оборудования", - добавила она.

Но министерша также обращает внимание на то, что даже с такими хорошими темпами Украине еще далеко до тех миллиардов, о которых говорят во Всемирном банке.

"Чтобы привлекать еще большие объемы помощи, нужен аналог оборонного Рамштайна, но в сфере гуманитарного разминирования. Это важно, чтобы мы могли быстро двигаться и за 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% потенциально загрязненных земель. Это амбициозная цель, для осуществления которой мы и объединяем усилия партнеров", - подчеркнула она.