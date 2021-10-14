Украина до конца года может получить еще два транша от МВФ, - советник Зеленского
Международный валютный фонд к концу года может перечислить Украине два транша. Это будет возможно, если стороны договорятся продолжить нынешнюю программу stand-by
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник президента Олег Устенко, сообщает РБК-Украина .
"Мы ожидаем, что транш, который должен прийти, будет в пределах около 750 млн долларов. То, что тоже обсуждается, - это возможность продолжения этой программы stand-by, в котором мы сейчас находимся, на полгода. И если так, то мы можем рассчитывать на то, что до конца года Украина сможет получить еще дополнительный транш от МВФ ", - отметил Устенко.
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