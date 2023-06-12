Украина до конца 2024 года, вероятно, получит еще пять систем Patriot, - WS
Компания Raytheon Technologies планирует изготовить еще пять батарей системы ПВО Patriot для Украины до конца 2024 года
Об этом сообщил генеральный директор компании Грег Гейс в комментарии для The Wall Street Journal.
Он отметил, что компания хочет увеличить производство до 12 систем Patriot в год.
Также, по его словам, компания была поражена эффективностью комплекса, который наряду с другими системами ПВО уничтожил почти 90% российских целей.
Отмечается, что Украина доработала программное обеспечение ПВО Patriot, чтобы комплекс мог отслеживать и уничтожать летящие вдвое быстрее гиперзвуковые ракеты.
Patriot в Украине
Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую – Германия совместно с Нидерландами.
Позже президент Владимир Зеленский заявлял , что для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.
Система ПВО уже показала успешный результат в Украине. Так, 4 мая над Киевом Patriot впервые сбил российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".
Напомним также, что Украина и Нидерланды давят на Испанию для передачи батареи ЗРК Patriot.
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