Об этом сообщил генеральный директор компании Грег Гейс в комментарии для The Wall Street Journal.

Он отметил, что компания хочет увеличить производство до 12 систем Patriot в год.

Также, по его словам, компания была поражена эффективностью комплекса, который наряду с другими системами ПВО уничтожил почти 90% российских целей.

Отмечается, что Украина доработала программное обеспечение ПВО Patriot, чтобы комплекс мог отслеживать и уничтожать летящие вдвое быстрее гиперзвуковые ракеты.

Patriot в Украине

Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую – Германия совместно с Нидерландами.

Позже президент Владимир Зеленский заявлял , что для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.

Система ПВО уже показала успешный результат в Украине. Так, 4 мая над Киевом Patriot впервые сбил российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".

Напомним также, что Украина и Нидерланды давят на Испанию для передачи батареи ЗРК Patriot.