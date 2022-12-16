Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Система тактического управления на поле боя "Кропива" является элементом сбора разведывательной информации и, по сути, это военный интернет, потому что разведданные, в том числе и благодаря средствам связи Starlink, можно передавать в любую точку мира, не говоря о Генштабе. ВСУ или другие пункты управления.Украина создала качественное технологическое преимущество к началу широкомасштабного вторжения России в Украину и именно система сбора и быстрой передачи информации, по оценкам специалистов, как минимум в 10 раз улучшила эффективность применения ракетных войск, артиллерии и тактических подразделений", - пояснил капитан Вооруженных сил.



Александр Лось отметил, что имея численную недостачу в вооружении, артиллерийском, ракетном, благодаря именно системе сетевоцентрического управления данными и возможности быстро передавать команды на средства РВиА (ракетные войска и артиллерия – ред.) мы выходим на паритет с российским войском, имеющим численное преимущество во вооружении и военной технике.

Ранее артиллерийские батареи стали быстрее в 5 раз: закарпатские военные получили современную систему управления "Кропива"

Также проект Zvook – украинское ноу-хау для обнаружения воздушных целей

Кроме того, директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что на результаты в войне влияют технологии, а не просто количественное увеличение армии РФ.

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