Украина до 2024 года должна обустроить госграницу с РФ и Беларусью, - Монастырский
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о необходимости в течение 2022-2023 годов обустроить госграницу с Россией и Беларусью
Об этом сообщила пресс-служба МВД
Монастырский заявил, что система способна противодействовать попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанды.
"Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участки границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница", - отметил Монастырский.
По его словам, для полного обустройства границ необходимо 17 млрд грн.
"Сегодня я увидел совсем другой уровень обустройства границы. Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства. Участок с протяженностью более 100 километров уже обустроен. Но унас есть еще тысячи километров", - сказал Монастырский .
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что работы продолжаются.
"В этом году мы планируем принять в эксплуатацию половину уже окончательно завершенного участка Харьковского пограничного отряда. На следующий год запланировано проведение инженерных работ на участках Сумского и Луганского отрядов, чтобы полностью защитить границу с Россией", - сказал он.
Протяженность границы с РФ на суше 1 974 км, из них 409 км Украина не контролирует.
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