Украина до 2024 года должна обустроить госграницу с РФ и Беларусью, - Монастырский

Об этом сообщила пресс-служба МВД

Монастырский заявил, что система способна противодействовать попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанды.

"Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участки границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница", - отметил Монастырский.

По его словам, для полного обустройства границ необходимо 17 млрд грн.

"Сегодня я увидел совсем другой уровень обустройства границы. Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства. Участок с протяженностью более 100 километров уже обустроен. Но унас есть еще тысячи километров", - сказал Монастырский .

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что работы продолжаются.

"В этом году мы планируем принять в эксплуатацию половину уже окончательно завершенного участка Харьковского пограничного отряда. На следующий год запланировано проведение инженерных работ на участках Сумского и Луганского отрядов, чтобы полностью защитить границу с Россией", - сказал он.

Протяженность границы с РФ на суше 1 974 км, из них 409 км Украина не контролирует.