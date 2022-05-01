Украина для британцев - это Великобритания 1940-го года, своими силами воюющая против современного Гитлера с ядерной бомбой, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский считает, что сейчас Украина для британцев является Великобританией 1940-го года, которая в одиночку воююет против современного Адольфа Гитлера с ядерной кнопкой, каковым является президент России Владимир Путин
Российский оппозиционер выразил такое мнение в эфире Еспресо.
"Для каждого образованного британца, погруженного в историю, Украина в 2022 году - это Великобритания 1940-го, которая борется один на один с Адольфом Гитлером. Так же недавно боролась с новым Гитлером с ядерной бомбой Украина", - отметил Пионтковский.
Политолог добавил, что в 1930-х годах европейские лидеры пытались приспособиться к Адольфу Гитлеру, пока на мировой арене не появился конкретный человек – Уинстон Черчилль. А сейчас таким человеком, от которого никто не ожидал "мировых подвигов", является президент Украины Владимир Зеленский.
"Британцы сейчас переживают свою историческую молодость. Именно поэтому Великобритания так страстно поддерживает Украину и вытащила на этот уровень Соединенные Штаты Америки", - отметил Андрей Пионтковский.
- Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет право атаковать объекты в России, ведь россияне спровоцировали войну и являются агрессорами.
- Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду, 27 апреля, сообщила, что ситуация в Украине балансирует и может обернуться в любую сторону, поэтому Запад должен не допустить успокоения результата войны и увеличить помощь Украине.
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