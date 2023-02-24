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Украина диверсифицировала поставки энергоресурсов и преодолела дефицит в энергосистеме, – Шмыгаль

24 февраля, 2023 пятница
17:14
Енергия

Украина диверсифицировала поставки энергоресурсов и решила проблему дефицита в энергосистеме

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 24 февраля.

"Наш энергетический фронт. Кибератаки с первого дня вторжения. Обстрелы с первого дня вторжения. Оккупация наших энергообъектов. Удары по нефтебазам. Удары по ТЭЦ, по ГЭС, по подстанциям, по газовой инфраструктуре. Мы преодолели топливный кризис. Вместе с бизнесом мы диверсифицировали поставки и убрали дефицит", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, Украина накопила достаточно газа и угля для прохождения этой зимы. Шмыгаль подчеркнул, что, несмотря на все старания агрессора, украинская энергосистема работает.

"Несмотря на сотни ракет и дронов. Несмотря на весь российский террор. Наша энергосистема работает. Стабильная частота 50 Гц. Дефицита электроэнергии нет. ПВО, энергетики, спасатели. Их профессионализм не дал России погрузить нас во тьму. Мы выстояли. Мы прошли эту зиму и начинаем подготовку к следующей", – добавил Шмыгаль.

Общество
война с Россией
Денис Шмыгаль
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