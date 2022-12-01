Украина дипломатично делает очень мало для диалога с Китаем, - китаевед Коваль

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Украина в дипломатическом смысле делает очень мало для диалога с Китаем. Однако если бы Киев и делал больше, то он не может повлиять на отношения Китая с какой-то другой страной, будь то Россия, США или Бангладеш. Китайская политика не подстраивается под какую-то страну, потому что у Пекина есть своя международная внешняя политика, которая не зависит от желаний Киева, Москвы или Вашингтона. Соответственно, Китай будет продолжать свою собственную политику", - прокомментировал китаевед.



Олесь Коваль отметил, что последние заявления Си Цзиньпина на G0 и на встрече с Байденом четко говорят, что Пекин модернизирует и модифицирует свою политику по отношению к Киеву, но она остается общей и отстраненной.

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