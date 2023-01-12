The New York Times:

Издание обращает внимание на вопросы военной помощи Украине, в частности, предоставление танков странами Запада. Отмечается, что пока Польша и Британия решаются посылать танки в Киев, растет давление на других союзников, прежде всего на Германию.

Украинские военные описывают многомесячные бои за Соледар, говоря, что там чувствуется только запах дыма и смерти. При этом журналисты отмечают, что, по словам бойцов, российские войска были в Соледаре и раньше, и заявления Кремля о прогрессе во взятии города могут не означать краха украинских линий. Есть конкурирующие претензии на контроль над Соледаром, как это было в предыдущих зонах боевых действий в городах.

Также публикуются спутниковые снимки, на которых видно, как город Соледар на Востоке Украины и соседнее село Бахмутское были уничтожены интенсивными артиллерийскими боями в последние недели.

Издание пишет, что в битве за Соледар основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин стремится получить большую роль в структуре власти России. Спустя почти год после вторжения РФ в Украину руководитель крупнейшей российской группы наемников, долгое время отрицавший связи с военными, стал определенным образом публичным лицом военных усилий Москвы. Пригожин стал примером аутсайдеров Кремля, которые бросают вызов традиционным элитам России, подчеркивая, как неудачи Москвы в Украине изменяют структуру власти в стране.

Американские журналисты говорят, что Валерий Герасимов, назначенный новым руководителем военных усилий Москвы в Украине, является высокопоставленным российским генералом, и его часто описывают как настоящего руководителя российской армии, а не как чиновника обороны в Кремле. Некоторые аналитики полагают, что этот шаг свидетельствует о том, что Кремль стремится упростить процесс принятия решений по военным усилиям и хочет иметь лидера, который готов выполнять поступающие непосредственно сверху решения. Кроме того, украинские официальные лица и некоторые на Западе заявили, что Россия вскоре попытается начать новое наступление.

The Washington Post:

Польша призывает союзников присоединиться к отправке в Украину танков Leopard. Сама Варшава намерена передать ВСУ роту танков немецкой разработки, но хочет, чтобы это было осуществлено в рамках более широкого пакета военной помощи при поддержке международной коалиции. Отмечается, что Дуда сказал об этом накануне встречи контактной группы по обороне Украины, которая состоится на следующей неделе в Германии под руководством США. Британия также заявила, что может послать танки, которые "изменят правила игры".

Издание сообщает, что украинские войска ведут "жестокие бои" против российских войск в Соледаре, обе стороны стремятся получить контроль над городом соляных шахт на Востоке Украины. В то же время президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления о том, что российские боевики или наемники группы Вагнера захватили Соледар вблизи охваченного боевыми действиями Бахмута, где наступление России могло бы дать Москве символическую победу.

В Кремле заявили, что в Соледаре "выполнена действительно гигантская работа", но "впереди еще не меньше работы" в городе и других оспариваемых городах, поэтому не время останавливаться. Вместе с тем, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские силы "продолжают вести решительную борьбу" в Соледаре, при этом добавил, что не может подтвердить сообщение о том, что город находится под контролем России.

Также сообщается, что в результате неожиданной перестановки Россия сменила своего командующего в Украине после неудач на поле битвы, помешавших более широкой военной кампании Москвы в последние месяцы.

CNN:

Издание пишет, что Путин "спалил" еще одного высокопоставленного главнокомандующего в Украине, когда главнокомандующему вооруженными силами вручили "отравленную чашу". В среду, 11 января, Минобороны России объявило об очередной перегруппировке командующих, ведущих войну в Украине, поскольку растет критика того, как она ведет кампанию. Главным командующим станет начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, возглавлявший его 10 лет, а нынешний командующий Сергей Суровикин будет одним из трех его заместителей. В статье говорится, что означает этот шаг и как может сложиться ситуация.

В то же время прокремлевский военный блогер Сергей Пегов предположил, что назначение нового командующего так называемой СВО России в Украине было хитрым шагом, направленным на то, чтобы "перестать размывать ответственность" за военные действия и предостеречь российский Генштаб от обвинения "генералов на поле".

А заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что назначение нового командующего РФ свидетельствует, что война в Украине идет не по плану россиян, иначе у них не происходили бы с такой частотой кадровые изменения.

Немецкий федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек предполагает, что его страна не будет препятствовать Польше отправлять в Украину танки немецкого производства.

CNN пишет, что главнокомандующий сухопутными войсками России Олег Салюков прибыл в Беларусь для проверки российских подразделений объединенных сил. Кроме того, белорусское Минобороны заявило об усилении объединенных сил противовоздушной обороны Беларуси и России.

Украинские чиновники заявили, что в результате удара по российским позициям под Соледаром погибли 100 вражеских солдат. А председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в Соледаре все еще находится около 523 мирных жителей, и борьба за город продолжается. Эвакуация "просто нереальна".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что поставка боевых танков "Леопард" из Польши, о которых президент Анджей Дуда объявил 11 января, произойдт "очень быстро". При этом Вооруженные Силы Украины "освоят" использование танков "за считанные недели".

Правозащитная группа Human Rights Watch сообщила, что российские военные преступления и нарушения прав человека во время войны в Украине составляют "список нарушений международного гуманитарного права".

The Guardian:

Британские журналисты говорят, что Украина "держится" за Соледар, пока Россия наращивает силы. В городе продолжаются ожесточенные бои. Киев отрицает, что московские войска окружили и захватили город после заявлений руководителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина. При этом количество рссийских военных подразделений возросло до 280 по сравнению с 250 неделей ранее.

Основатель российской группировки наемников Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его силы нашли тело одного из двух британских волонтеров, считающихся пропавшими на Востоке Украины. Как пишет британское издание, в своем заявлении Пригожин не назвал имя погибшего, но отметил, что на его теле были найдены документы, принадлежащие обоим британцам. Однако отмечается, что донецкая полиция не может подтвердить это заявление.

Издание рассказывает о том, как в условиях войны работает ремесленная пекарня в Киеве. Также о случае, когда на днях украинскому военному успешно провели операцию по удалению из груди неразорвавшейся гранаты.

Российский военный приговорен к пяти годам лишения свободы за отказ воевать в Украине. А омбудсмен РФ заявила, что во время вчерашних переговоров между Россией и Украиной в Турции не были достигнуты новые договоренности об обмене пленными.

BBC:

Президент России Владимир Путин потерял хладнокровие во время первого заседания своего правительства в 2023 году, публично накричав на министра торговли и промышленности Дениса Мантурова. Сообщается, что российский лидер несколько минут обвинял того в бюрократических проволочках с заказом гражданских и военных самолетов.

Издание также показывает недавно опубликованные спутниковые фото Соледара, обращая внимание на разрушения, вызванные боями между российскими и украинскими силами, которые борются за контроль над городом на Востоке Украины. Отмечается, что сравнение с предварительными изображениями показывает, что школа и несколько сельскохозяйственных зданий есть среди разрушенных сооружений в Соледаре, а воронки от бомб режут ландшафт и дороги вокруг соляного города на Донетчине.

Politico:

Медиа сообщает, что европейские страны импортировали беспрецедентное количество дизельного топлива в декабре, поскольку покупатели спешат обеспечить поставки перед запретом ЕС на российские нефтепродукты из-за санкций против РФ за войну в Украине.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабэк заявил, что Германия не должна препятствовать, если Польша решит отправить боевые танки Leopard 2 в Украину. Как подчеркивает издание, видимо, поставив мяч на сторону Варшавы относительно поставки Киеву западных танков.

Подавляющее большинство граждан ЕС поддерживают продолжение поддержки блоком Украины, о чем свидетельствует последний опрос Евробарометра. Сообщается, что на вопрос, одобряют ли европейцы позицию блока по поддержке Украины, 74% ответили утвердительно, а треть сказала, что "решительно" одобряет.

Gazeta Wyborcza:

Медиа пишет, что заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Польша передаст Украине роту танков Leopard 2, не смягчило Берлин. Германия скрывает переговоры с США по передаче этого вида техники. Возможный прорыв – на следующей неделе в Рамштайне.

Также польские журналисты анализируют, что означает смена российского командующего фронтом в Украине. Руководство российских вооруженных сил добилось успеха в бюрократической войне со своими критиками, в частности Евгением Пригожиным. Генерал Валерий Герасимов, которого кондотьер Путина мешал с грязью, стал командующим украинским фронтом. Однако на фоне тяжелой, чрезвычайно кровопролитной войны происходящее в военной верхушке российской власти выглядит трагикомично.

Речь идет и о том, что гражданам Украины, которые после вооруженной агрессии России нашли "крышу над головой" в Водзиславе Шленском, теперь грозит выселение за одну ночь. Так оценивают ситуацию в мэрии. По словам городского головы Мечислава Кеци, причиной всей шумихи стали изменения в бюджет на 2023 год, которые проголосовала коалиция большинства в горсовете. Но голосовавшие за изменения депутаты придерживаются другого мнения.

Сообщается, что Украина получает от Турции запрещенные Дублином кассетные боеприпасы, о которых Киев месяцами просит американцев. Замечается, что это опасное оружие не только для вражеских солдат и танков, но и для мирного населения.

Польское медиа отмечает, что поток нефтедолларов в Россию становится все менье после того, как страны Запада ввели эмбарго и ограничение цен на российскую нефть. Через три недели эти потери возрастут, когда вступит в силу эмбарго и ограничение цен на топливо из России. Следовательно, введение западными странами жестких ограничений на российскую нефтяную промышленность принесло удивительный успех.

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