Украина держит инициативу на большинстве участков фронта, - британская разведка
Британская разведка утверждает, что, несмотря на тяжелые бои, Украина сохраняет инициативу на большинстве участков фронта
Об этом говорится в разведывательном смотре минобороны Британии.
Отмечается, что на фоне сложнейшей оперативной обстановки на многих участках фронта продолжаются тяжелые бои.
"На большинстве участков инициатива остается за Украиной", - говорится в сообщении.
Российские оккупанты, вероятно, все еще получают приказ вернуться к наступательным действиям как можно быстрее. Да, чеченские подразделения возглавили неудачную попытку захватить город Марьинка вблизи Донецка, где линия фронта почти не изменилась с 2015 года.
Также в обзоре отмечают, что уровень наводнения в Херсонской области продолжает расти.
"До 7 июня 2023 года уровень воды в нижнем течении Днепра продолжал расти после прорыва Каховской дамбы, но, вероятно, начнет спадать в течение 8 июня 2023 года. Обстрелы осложнили некоторые попытки эвакуации перемещенного гражданского населения из затопленных районов", - отмечают в разводе.
- Напомним, что 6 июня в течение 48 часов на фронте наблюдалось значительное повышение активности боевых действий на многих участках, включая те, которые были спокойны в течение нескольких месяцев.
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