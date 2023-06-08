Об этом говорится в разведывательном смотре минобороны Британии.

Отмечается, что на фоне сложнейшей оперативной обстановки на многих участках фронта продолжаются тяжелые бои.

"На большинстве участков инициатива остается за Украиной", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты, вероятно, все еще получают приказ вернуться к наступательным действиям как можно быстрее. Да, чеченские подразделения возглавили неудачную попытку захватить город Марьинка вблизи Донецка, где линия фронта почти не изменилась с 2015 года.

Также в обзоре отмечают, что уровень наводнения в Херсонской области продолжает расти.

"До 7 июня 2023 года уровень воды в нижнем течении Днепра продолжал расти после прорыва Каховской дамбы, но, вероятно, начнет спадать в течение 8 июня 2023 года. Обстрелы осложнили некоторые попытки эвакуации перемещенного гражданского населения из затопленных районов", - отмечают в разводе.