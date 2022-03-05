"Украина, держись стойко": Илон Маск призвал мир отказаться от российской нефти

Предприниматель Илон Маск призвал мир увеличить добычу нефти и газа для отказа от российского экспорта.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Мне неприятно это говорить, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер", – отметил он.



Илон Маск добавил, что поддерживает такие меры даже несмотря на то, что это окажет негативное влияние на его компанию Tesla.

"Очевидно, это окажет негативное влияние на Tesla, но экологические энергетические решения просто не могут реагировать мгновенно, чтобы компенсировать экспорт российской нефти и газа", - добавил он.

"Украина – держись стойко", - подчеркнул предприниматель.

Напомним, вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Максу с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink.

Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.

28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину. Федоров попросил у компаний генераторы, питающие станции для спутникового интернета Starlink. Через сутки Илон Маск сообщил, что компания решила проблему.

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