Украина деоккупировала 1060 населенных пунктов
С 24 февраля украинские военные деоккупировали 1060 населенных пунктов от российского агрессора
Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
По словам президента, абсолютное большинство из деоккупированных населенных пунктов нуждаются в значительных восстановительных работах.
"В общей сложности уже освобожденны 1060 населенных пунктов, и абсолютное большинство из них нуждаются в значительных восстановительных работах, разминировании, строительстве социальных объектов. И я благодарю всех наших партнеров, которые присоединились к соответствующим работам", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в течение этой недели украинские военные и разведка сумели нанести россиянам серьезные потери в логистике и тыловых базах.
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