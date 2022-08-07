Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По словам президента, абсолютное большинство из деоккупированных населенных пунктов нуждаются в значительных восстановительных работах.

"В общей сложности уже освобожденны 1060 населенных пунктов, и абсолютное большинство из них нуждаются в значительных восстановительных работах, разминировании, строительстве социальных объектов. И я благодарю всех наших партнеров, которые присоединились к соответствующим работам", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в течение этой недели украинские военные и разведка сумели нанести россиянам серьезные потери в логистике и тыловых базах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb