Украина денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники
Кабинет Министров принял решение, которым денонсировало соглашение с правительством РФ о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники
Соответствующее постановление появилось на Правительственном портале .
Кабинет Министров принял решение на заседании 19 апреля.
Соглашение между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники было подписано 8 февраля 1995 года.
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