Украина демонстрирует единство власти и оппозиции, которую Путин от нас точно не ожидал, – Порошенко в эфире французского телевидения
Петр Порошенко в эфире французского телеканала BFMTV заявил, что после 24 февраля в Украине нет разделения на власть и оппозицию, ведь всех объединила цель выбить кафиров из родной земли
Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".
"С 24 февраля мы живем в другом мире. И Украина демонстрирует то единство, которое Путин от нас точно не ожидал. До войны я был лидером оппозиции и главным оппонентом Зеленского. На сегодняшний день с 24 числа я пришел к Зеленскому, протянул ему свою руку и сказал, что сейчас нас объединяет Украина", – объясняет Петр Порошенко.
Отвечая на вопрос о переговорах Зеленского с Путиным, Порошенко сказал: "Моя рекомендация – позиции будут сильнее, когда рядом с Зеленским будут наши партнеры. Включая Францию, Германию, Соединенные Штаты Америки, возможно, британцев".
"Так мы продемонстрируем, что против Путина в его захватнических, фашистских шагах стоит весь мир. Путин должен это понять. И хотя его личный инстинкт самосохранения должен толкнуть его на безальтернативное решение вывода российских войск", - отмечает Петр Порошенко.
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