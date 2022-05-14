Об этом он написал в твиттере .

Дмитрий Кулеба говорил с главой МИД Либерии Ди Максвеллом Кемайей и поблагодарил его страну за поддержку Украины в ООН.

"Украина делает все возможное, чтобы экспортировать продовольствие на африканские рынки, но Россия должна прекратить свою незаконную блокаду украинских морских портов и прекратить подрыв глобальной продовольственной безопасности", – подчеркнул министр.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые политики обсуждают возможный голод в ряде стран из-за заблокированного Россией моря для экспорта украинской пшеницы.

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