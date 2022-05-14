Украина делает все возможное для экспорта продовольствия в Африку, но РФ должна перестать блокировать порты, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина делает все возможное для экспорта продовольствия в Африку, но РФ должна прекратить подрывать глобальную продовольственную безопасность
Об этом он написал в твиттере .
Дмитрий Кулеба говорил с главой МИД Либерии Ди Максвеллом Кемайей и поблагодарил его страну за поддержку Украины в ООН.
"Украина делает все возможное, чтобы экспортировать продовольствие на африканские рынки, но Россия должна прекратить свою незаконную блокаду украинских морских портов и прекратить подрыв глобальной продовольственной безопасности", – подчеркнул министр.
- 9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые политики обсуждают возможный голод в ряде стран из-за заблокированного Россией моря для экспорта украинской пшеницы.
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