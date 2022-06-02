Украина де-факто стала частью ЕС: Зеленский выступил перед парламентом Люксембурга
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к власти и народу Люксембурга и призвал как можно быстрее поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
Запись выступления перед парламентом Люксембурга Владимир Зеренский опубликовал в телеграмме.
"Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, отвечающем полноправному членству", - сказал он.
Президент Украины призвал как можно быстрее поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
"Мы должны показать, что европейское единство превалирует любые сомнения в способности Европы защищать свои ценности", - добавил Зеленский.
- Напомним, в Люксембурге заморозили российские активы на сумму €2,5 млрд. Министерство финансов Юрико Бакес проинформировало парламент страны о статусе процесса имплементации санкций ЕС против РФ в Люксембурге.
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