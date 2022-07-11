Украина дала непрофессиональную реакцию на письмо конгрессменки США Спартц, - дипломат Лубкивский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Данило Лубкивский прокомментировал и дал оценку реакции МИД Украины на письмо члена Конгресса к президенту США, в котором сформулированы вопросы, к которым есть интерес как американских избирателей, так и украинских граждан, то есть вопросы, имеющие политическое и общественное значение.



"Очевидно, что в постановке таких вопросов есть политическая природа, потому что Виктория Спартц представляет Республиканскую партию и является растущей новой политической звездой этого лагеря. В ответ на обращение Спартц прозвучал ответ авторитетного члена конгресса, Марси Каптур, которая является сопредседателем группы связей с Украиной в рамках Конгресса США и представительницей Демократической партии. Такой диалог между представителями американского парламента свидетельствует о политическом процессе, который направлен на обеспечение надлежащей поддержки Украине и о том, что обе политические силы готовятся к очередным промежуточным выборам в Конгресс США осенью этого года" - объяснил дипломат.



Лубкивский сказал, что это один из тех случаев, когда он разочарован реакцией МИД Украины на вопросы, прозвучавшие в письме Виктории Спартц президенту США.



"На мой взгляд, очень ошибочным было решение вовлечь в эту ситуацию МИД Украины, потому что это не вопрос компетенции нашего министерства. И именно ошибочность этого решения о втягивании МИД в такой разговор, привела к непрофессиональной реакции. Это реакция, которая свелась к худшим советским традициям и обвинениям на уровне личностей", - прокомментировал Данило Лубкивский.



Дипломат добавил, что такая непрофессиональная реакция не принесла пользы, ни нам как обществу, ни нашему диалогу с американскими партнерами.



"Очевидно, что прозвучавшие вопросы представляют для Украины большой интерес, постоянно повторяются и привлекают внимание, потому что считаются незакрытыми. По моему мнению, ответ в спокойной, здравой, грамотной форме на каждый вопрос из перечня Спартц и есть способом для того, чтобы в американском политикуме не началась борьба за разыгрывание украинской карты как политического инструмента", – прокомментировал Лубкивский.



Данило Лубкивский выразил надежду, что украинская власть найдет в себе интеллектуальный и политический потенциал, чтобы ответить на такие вопросы. Самое важное - сделать шаги, которые докажут, что Украина умеет придерживаться своих обязательств перед европейскими партнерами и американскими союзниками.

9 июля Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения в отношении безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировал.

В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.

10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартц о Зеленском и его команде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb