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Украина дала непрофессиональную реакцию на письмо конгрессменки США Спартц, - дипломат Лубкивский

11 июля, 2022 понедельник
21:39
Мир

Заместитель министра иностранных дел Украины 2014 г., дипломат Данило Лубкивский, считает, что было неверным решением отвечать на письмо Виктории Спартц МИД Украины, в компетенцию которого не входил этот вопрос, что и привело к непрофессиональной реакции, которая свелась к худшим советским традициям

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Данило Лубкивский прокомментировал и дал оценку реакции МИД Украины на письмо члена Конгресса к президенту США, в котором сформулированы вопросы, к которым есть интерес как американских избирателей, так и украинских граждан, то есть вопросы, имеющие политическое и общественное значение.

"Очевидно, что в постановке таких вопросов есть политическая природа, потому что Виктория Спартц представляет Республиканскую партию и является растущей новой политической звездой этого лагеря. В ответ на обращение Спартц прозвучал ответ авторитетного члена конгресса, Марси Каптур, которая является сопредседателем группы связей с Украиной в рамках Конгресса США и представительницей Демократической партии. Такой диалог между представителями американского парламента свидетельствует о политическом процессе, который направлен на обеспечение надлежащей поддержки Украине и о том, что обе политические силы готовятся к очередным промежуточным выборам в Конгресс США осенью этого года" - объяснил дипломат.

Лубкивский сказал, что это один из тех случаев, когда он разочарован реакцией МИД Украины на вопросы, прозвучавшие в письме Виктории Спартц президенту США.

"На мой взгляд, очень ошибочным было решение вовлечь в эту ситуацию МИД Украины, потому что это не вопрос компетенции нашего министерства. И именно ошибочность этого решения о втягивании МИД в такой разговор, привела к непрофессиональной реакции. Это реакция, которая свелась к худшим  советским  традициям и обвинениям на уровне личностей", - прокомментировал Данило Лубкивский.

Дипломат добавил, что такая непрофессиональная реакция не принесла пользы, ни нам как обществу, ни нашему диалогу с американскими партнерами.

"Очевидно, что прозвучавшие вопросы представляют для Украины большой интерес, постоянно повторяются и привлекают внимание, потому что считаются незакрытыми. По моему мнению, ответ в спокойной, здравой, грамотной форме на каждый вопрос из перечня Спартц и есть способом для того, чтобы в американском политикуме не началась борьба за разыгрывание украинской карты как политического инструмента", – прокомментировал Лубкивский.

Данило Лубкивский выразил надежду, что украинская власть найдет в себе интеллектуальный и политический потенциал, чтобы ответить на такие вопросы. Самое важное - сделать шаги, которые докажут, что Украина умеет придерживаться своих обязательств перед европейскими партнерами и американскими союзниками.

  • 9 июля Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения в отношении безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировал.
  • В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.
  • 10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартц о Зеленском и его команде.

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