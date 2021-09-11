Украина дала бой России в плей-офф ЧЕ по волейболу
Мужская сборная Украины уступила России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Сопоте (Польша) украинцы удачно начали матч против русских и выиграли первую партию - 25:22. Однако в трех последующих сетах сильнее были фавориты, которые нанесли нашей команде поражение 3:1.
В четвертьфинале Россия сыграет с победителем матча Польша - Финляндия.
Сборная России является чемпионом Олимпиады-2012, чемпионом Европы 2013 и 2017 и победителем Лиги наций 2018 и 2019.
Чемпионат Европы по волейболу
Мужчины
1/8 финала
11 сентября
Россия - Украина 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22)
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10 сентября было объявлено, что сборная Украины в случае победы над Россией получит 10 млн грн призовых.
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