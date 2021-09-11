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Украина дала бой России в плей-офф ЧЕ по волейболу

11 сентября, 2021 суббота
20:57
Спорт

Мужская сборная Украины уступила России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Сопоте (Польша) украинцы удачно начали матч против русских и выиграли первую партию - 25:22. Однако в трех последующих сетах сильнее были фавориты, которые нанесли нашей команде поражение 3:1.

В четвертьфинале Россия сыграет с победителем матча Польша - Финляндия.

Сборная России является чемпионом Олимпиады-2012, чемпионом Европы 2013 и 2017 и победителем Лиги наций 2018 и 2019.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

1/8 финала

11 сентября

Россия - Украина 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22)

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