Украина чествует воинов-киборгов, которые 242 дня держали оборону Донецкого аэропорта

Защита ДАП длилась 242 дня – с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года, напоминает Еспресо.TV.



242 дня российские кафиры не могли взять ДАП, применяя весь спектр вооружений, вплоть до тяжелой артиллерии, ядовитых веществ, не говоря уже о бесконечном потенциале живой силы.



"Это позор российского оккупационного командования и ВС РФ, и по-настоящему легендарная страница в истории становления современной армии Украины", - отмечает по этому поводу украинский военный обозреватель Анатолий Коваленко ("Злой одессит").

"При этом у современной истории России нет фактов такого героизма и блестящей оборонительной практики", - отмечает аналитик.