Украина через новый коридор экспортировала почти 1,5 млн тонн зерна

Об этом Кубраков рассказал на 6-м немецко-украинском экономическом форуме, сообщает Укринформ.

“Условие номер один для восстановления экономики – возможность экспортировать через глубоководные порты Черного моря. С момента, когда Россия вышла из зерновой сделки, мы начали работать по новому альтернативному коридору. У нас уже есть первые результаты – почти 1,5 млн тонн было экспортировано”, - сказал министр

Он отметил, что с августа 2022 по июль 2023-го в страны Африки, Азии и Европы доставили 32,9 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Кубраков также рассказал, что важную функцию для экспорта выполняет сейчас Дунай.

"Дунай выполняет очень важную функцию. Когда порты Большой Одессы не работали, он взял на себя почти 50% всех объемов экспорта и импорта. Это наш большой альтернативный маршрут", – сказал министр.

По его словам, около 85% Днепровских шлюзов в критическом состоянии, поэтому потребность в капиталовложениях на модернизацию составляет 165 млн долларов.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. 12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

По состоянию на начало октября все три черноморских порта Украины, Одесса, Южный и Черноморск, вопреки угрозам России, возобновили прием судов для экспорта зерна.