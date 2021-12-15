Украина через двусторонние отношения фиксирует, кто настоящий друг, - политолог Фесенко о подписании деклараций о поддержке вступления в ЕС

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Это не просто визит. Это визит на саммит Восточного партнерства. Сейчас, кстати, проблема, что делать дальше с ним. Украинская сторона, надо отдать должное, занимает очень активную позицию вместе с партнерами - Молдовой и Грузией. Мы ставим вопрос о том, чтобы нам предоставили четкую европейскую перспективу", - сказал Фесенко.



Он прокомментировал, что Словения поддержала украинские намерения получить членство в ЕС.



"То, что мы через двусторонние отношения задаем вопросы, мы фиксируем, кто настоящий друг и готов поддержать. Я думаю, что есть определенный смысл. То, что создали "Ассоциированное трио" (формат с Молдовой и Грузией, - ред.) и координируем наши позиции в этом процессе. Региональный альянс - это интересный элемент нашей дипломатии. Мы таким образом пытаемся реализовывать конкретные цели, в частности европейскую перспективу", - подытожил политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали Декларацию о поддержке европерспективы Украины в рамках курса на полноправное членство ЕС. Ранее шесть стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, Словакия и Хорватия.