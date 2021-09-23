Украина, Чехия, Словакия и Германия будут сотрудничать для создания Европейского водородного коридора

Об этом сообщила пресс-служба Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).



Согласно сообщению, инициатива "Центрально-европейский водородный коридор" направлена на создание водородной "магистрали" в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки зеленого водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для его производства. Водородный коридор также позволит транспортировать водород из производственных предприятий к потребителям водорода в Чешской Республике и Словакии.



В инициативе участвуют компания-оператор ГТС Словакии Eurostream, ОГТСУ, компания-оператор ГТС Чехии Net4Gas и ведущая компания-оператор ГТС Германии OGE.



По словам заместителя генерального директора по развитию и трансформации ОГТСУ Павла Станчака, природный газ остается ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Водород, вероятно, будет играть значительную рольл к 2050 году, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности.



"Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня. Водород - это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода", - цитирует пресс-служба слова Станчака.



Отмечается, что Словакия и Чехия эксплуатируют большой газопроводный коридор, соединяющий Украину с зонами спроса на водород в Европе. Газотранспортные системы этих стран могут быть перепрофилированными для транспортировки водорода.



Кроме того, ожидается, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе, который будет импортировать значительные объемы для обеспечения потребностей.



В пресс-службе заметили, что Центрально-Европейский водородный коридор может быть создан частично за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене.



Так, организаторы проекта уже изучают возможности технической реализации создания Центрально-Европейского водородного коридора для транспортировки чистого водорода до 120 ГВт-ч в день.



Как отметил, управляющий директор Net4Gas Андреас Рау, несмотря на сложность таких научно-технических исследований, сильное международное партнерство в этой сфере может принести первые результаты в пределах вопросов по проверке возможности осуществления, мощностей и стоимости транспортировки в следующем году.



Генеральный директор OGE Йорг Бергман в свою очередь отметил, что создание ценрального-Европейского водородного коридора является важным шагом для будущего европейского рынка водорода и предлагает возможности доставки значительных его объемов уже к промышленным центрам спроса уже к 2030 году.

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