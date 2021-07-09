Украина была единственной из постсоветского пространства в 1/4 финала Евро-2020, - президент УАФ Павелко подытожил Евро-2020

Об этом сообщает "Трибуна".



Павелко отметил, что Украина - единственная из постсоветских стран, которая дошла до четвертьфинала Евро-2020.



"Мы очень благодарны нашим футболистам, что мы подарили нашим болельщикам эмоции счастья, когда вышли из группы, когда победили шведов, когда единственными из постсоветского пространства были в 1/4-й. Также в четвертьфинале не было очень известных команд - Германии, Нидерландов. Они уже пропускали этот этап, а мы были на этом празднике. Вся наша футбольная семья в выступлениях нашей сборной видит свои достижения", - сказал Павелко.



Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. На Евро 2012 и 2016 ей не удавалось преодолеть групповой раунд.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины проиграла Англии в Риме (0:4).

Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.

Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.

В то же время, Шевченко отметил, что пока не знает, останется ли на посту главного тренера сборной Украины после ЧЕ.

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