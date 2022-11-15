Украина была частью самой толерантной страны Европы, - историк Старченко

“Европа в 1600-х годах не отличалась толерантностью. Островком толерантности в ней оказалась как раз Речь Посполитая. Там, вместе с другой шляхтой, формирует принципы существования и русская шляхта. Итак, наша политическая культура, по моему глубокому убеждению, европейская - несмотря на двести лет существования в империи, которая пыталась уничтожить Украину. То, что составляет основу политической культуры европейской, принципы, которые были выработаны в Речи Посполитой, впоследствии перешли к козакам”, - сказала Старченко.

Для шляхты в Речи Посполитой важно было иметь право на сопротивление и свободу совести. Должна быть обеспечена и выборность короля. Специалист объяснила: “Они считали так: “Мы – хозяева своей жизни. Мы выбираем короля и заключаем с ним договор”. То есть речь идет о договорном характере власти. Король в таком случае – скорее администратор, чем король в общем смысле этого слова”. По ее словам, шляхта в таких условиях контролировала короля, следила за тем, чтобы он не нарушал права, ведь право в Речи Посполитой было верховным властителем для всех. "Это очень важно, потому что это демонстрирует субъектность народа", - отметила историк.

Когда речь идет о принципиальном нарушении основ функционирования государства, граждане Речи Посполитой были принципиальными. В качестве примера Старченко привела Рокош Зебжидовского - выступление против короля Сигизмунда ІІІ Вазы 1606-1609 годов. Дескать, он был спровоцирован нарушением королевской присяги, а в Генриховых артикулах был пункт о возможности детронизации короля, если он нарушает права Речи Посполитой.

“А теперь посмотрим нашу культуру. Мы, по сути, имеем то же самое. Наш президент – это администратор. Мы его контролируем. Если нужно – выходим на Майдан или к Офису президента. Мы можем сказать, вслед за шляхтой: "Мы и есть государство". Не все граждане, но значительная часть ощущает этот принцип, заложенный в Речи Посполитой. Мы – граждане. Мы ответственны за то, что происходит с нашей страной. Мы – эта страна”, - считает Старченко.

“Это огромная разница между нами и россиянами. Это восхищает и удивляет! А все дело в том, что у нас разная история и разные политические культуры”, - подытожила ученая.

Напомним, «НЕ ИСТФАК» – проект на Еспресо, где журналистка Ульяна Панасюк и учитель Владислав Штегельский популяризируют историю Украины и создают адекватную картину нашего прошлого. И все это – в диалоге со зрителями! Проект популяризирует историю Украины, ведь она является основой украинской идентичности и залогом единства страны.