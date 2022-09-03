Украина была бы в более сильной позиции, если бы Запад сразу дал поставляемое сейчас оружие - военный эксперт Шерр

Об этом сказал британский аналитик и военный эксперт Джеймс Шерр в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Вооруженные силы Украины переживают беспрецедентный переход от использования советского оружия к самому современному и технологически совершенному западному оружию. Это чрезвычайно сложный переход. Чтобы научить людей, нужно время. Им нужно время, чтобы понять специфику. Именно поставки и обслуживание очень сложно. Вы не можете взять. и просто передать украинским силам 50 HIMARS за одну ночь, с верой, что вы передаете что-нибудь пригодное для немедленного использования", - отметил он.

По мнению Шерра, несмотря на установленные Белым домом политические ограничения, Пентагон и Вооруженные силы США поставляют Украине все, что могут, в кратчайшие сроки.

"Я также твердо убежден, что, как и в прошлом, украинские военнослужащие становятся все более опытными и очень быстро интегрируют новое оружие в боевой порядок Украины. Поэтому не спешите клеймить Запад клеймом неохоты и промедлений. Как я уже сказал, другая сторона медали заключается в том , что кое-где в США ощущается нездоровый уровень страха перед российской эскалацией. От вашей реакции на эти российские угрозы зависит увеличение уровня поддержки, которую окажут Украине, а также риски, на которые ради вас пойдут", - добавил эксперт.

Он считает, что нет никаких оснований для ограничения дальности действия и характеристик оружия для Украины.

"В начале войны Зеленский и правительство предложили Западу очень выгодный и простой сценарий. "Дайте нам оружие и все необходимое для ведения борьбы, и мы справимся сами, вам не придется вступать в эту войну". И я бы сказал, что мы выполнили свои обязательства. Если бы определенные шаги, которые мы сейчас делаем, определенные категории вооружения, которые мы сейчас поставляем, были бы предоставлены, как только к нам впервые обратились за помощью, то Украина сейчас была бы в гораздо более сильной позиции "Состояние страны было бы лучше. Запад был бы сильнее. Россияне раньше бы поняли, что им не удастся нас запугать, потому что нам по сути нечего бояться. Россияне готовы рисковать, но они не безрассудны. У нас нет другого выбора, кроме как решиться на риски, которых не избежать в данной ситуации. Риски и опасность эскалации являются неотъемлемыми компонентами войны, которые нужно принять", - подытожил Шерр.