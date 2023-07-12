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Украина была бы беззащитной без кассетных боеприпасов, - Блинкен

12 июля, 2023 среда
08:35
Мир

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина была бы беззащитной, если бы Соединенные Штаты не решили поставлять ей кассетные боеприпасы

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC.

"Запасы унитарных боеприпасов, а не кассетных, во всем мире и в Украине заканчивались и были почти исчерпаны. Поэтому тяжелый, но необходимый выбор дать им кассетные боеприпасы сводился к следующему: если мы этого не сделали, мы этого не сделаем, тогда у них закончатся боеприпасы. Если у них закончатся боеприпасы, они будут беззащитны", - говорится в сообщении.

Блинкен опроверг обеспокоенность тем, что поставляемые США кассетные боеприпасы могут создавать смертельную опасность в Украине в течение многих лет, выбрасывая неразорванные бомбы.

"Каждый союзник, с которым я общался, сказал, что они понимают, почему мы это делаем, если мы это делаем", – сказал Блинкен.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 года Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их передать.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос к США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов .

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия .

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .

оружие
Война с Россией
США
Энтони Блинкен
оружие для Украины
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