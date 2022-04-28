Украина будет защищаться любыми способами, в том числе ударами по складам и базам российских убийц, - Подоляк

Об этом Подоляк написал в твиттер.



"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в частности ударами по складам и базам убийц", - подчеркнул он.

Напомним, 30 марта советник ОП Михаил Подоляк заявил, что Договор о безопасности Украины будет вынесен на референдум только после вывода российских войск с территории Украины.

23 апреля Михаил Подоляк сообщил, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины со странами-партнерами могут завершиться в течение недели .

Подоляк также добавил, что мир это право признает.