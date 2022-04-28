Украина будет защищаться любыми способами, в том числе ударами по складам и базам российских убийц, - Подоляк
Советник главы Офиса президента, ссылаясь на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил, что Украина должна сама решать, наносить ли удары по военным объектам врага
Об этом Подоляк написал в твиттер.
"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в частности ударами по складам и базам убийц", - подчеркнул он.
Подоляк также добавил, что мир это право признает.
- Напомним, 30 марта советник ОП Михаил Подоляк заявил, что Договор о безопасности Украины будет вынесен на референдум только после вывода российских войск с территории Украины.
- 23 апреля Михаил Подоляк сообщил, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины со странами-партнерами могут завершиться в течение недели .
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