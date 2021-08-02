Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан, - Радуцкий
Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных от COVID-19 граждан, однако об обязательной вакцинации речь не идет
Об этом в Facebook написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"Украина впоследствии также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздраве уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут только школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов от общего количества)", - написал Радуцкий.
Он добавил, что аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением.
Вместе с тем он отметил, что об обязательной вакцинации в Украине речь не идет.
"Но вполне справедливо будет требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники", - пояснил Радуцкий.
Нардеп добавил, что еще месяц назад в Украине был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе поступило более 2 млн вакцин, а на прошлой - еще 2500000. Вакцинация пока открыта для всех желающих.
"Поэтому каждый решает сам - досуг и полноценная работа или вынуждены ограничения на время очередной волны карантина", - подчеркнул Радуцкий.
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