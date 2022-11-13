Украина будет вопросом номер один на саммите G20, - Джердж
Глава Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж убежден, что Украина станет центральной на саммите G20
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"На саммите G20 мы ожидаем внимания к Украине. Поскольку российско-украинская война глобально повлияла на весь мир. Сейчас в мире усилились проблемы с питанием. Блокада Украины, которая является одним из мировых лидеров по экспорту зерна, повлекла за собой рост цен на пищевые продукты во всем мире", - объяснил Джердж.
Аналитик подчеркнул, что российское вторжение в Украину испытывает на себе каждая страна мира.
"Также сейчас существует и энергетический кризис из-за российского вторжения в Украину. Это признают многие страны. В том числе страны-члены НАТО, объединяющие более 1 млрд человек. В мире не осталось стран, которые не страдали бы из-за этой войны. Именно поэтому вопрос Украины станет центральной на саммите G20", - добавил он.
- 10 ноября стало известно, что Владимир Путин не посетит саммит G20 , а российскую делегацию на Бали возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
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