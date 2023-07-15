Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Определенное раздражение, которое ощущалось в первый день во всей украинской аудитории, эти не слишком щепетильные попытки Запада, прежде всего американцев, объяснить их неготовность принять Украину в НАТО. Они не готовы принять Украину в НАТО сегодня. Это значит статья 5, американцы и немцы должны ехать в Украину, солдаты должны сражаться и умирать рядом с украинскими - они к этому не готовы. И мы понимаем, что они не готовы, и исходим из этой реальности. Они могут компенсировать эту неготовность поставками необходимого для победы вооружения", - считает Пионтковский.

Политолог отметил важность Украины в системе безопасности Европы и сдерживании агрессивной политики России

"Даже Байден в ряде своих ремарок пытался это объяснять еще какой-то неготовностью Украины, необходимостью предпринять какие-то шаги, реформы в политической сфере, в экономической. Это звучало просто оскорбительно для украинцев. Какая там еще, неготовность!? Украина за идеалы Запада – демократию, права человека – заплатила кровью десятков тысяч своих воинов, а кроме того – решала вопрос безопасности Запада, Мистер Салливан, который делал все, чтобы тормозить американскую помощь Украине в течение года, упрекнул Украину, мол, они могли бы ожидать какой-то уровень благодарности. А Запад понимает, какой уровень благодарности он должен высказать за то, что Украина спасла его от нашествия с востока? Путин обратился к Западу: собирайте манатки и убирайтесь вон. Он был уверен, что после 7-дневного победного марша по Украине будет размахивать своей ядерной дубиной на границе Польши и Балтии и повторит то же самое. За это должны благодарить", - добавил он.

Пионтковский также назвал положительным результатом для Украины саммит НАТО в Вильнюсе



"Не будем вести этот учет благодарностей, подведем положительные итоги решений по обеспечению безопасности Украины на ближайший период и после победы. Все теперь ясно: Украину примут в НАТО после победы, но НАТО сделает все, чтобы эту победу приблизить, предоставляя необходимую военную помощь. Из этого будем исходить теперь в сотрудничестве Украины с НАТО", - подытожил он.



Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивали тысячи военнослужащих, небо защищали комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны были прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием условий для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил, что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.