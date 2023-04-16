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OPINION

Украина будет украиноязычной и англоязычной. Сделаем это правильно

Юрий Богданов
16 апреля, 2023 воскресенье
12:08
Мнение

Вредно провоцировать внутренние конфликты. Это отдаляет не только победу, но и нормальное восстановление

В Украине есть исторический ареал распространения русского, существующий сейчас достаточно автономно от ареала в РФ. В Украине есть миллионы людей, для которых русский является родным (языком общения в семье в нескольких поколениях). Столь высокий уровень использования русского языка является следствием политики России. Но это уже прошло. И еще надо учитывать, что когда мы начнем реинтегрировать обратно Крым и ОРДЛО, мы будем иметь дело с сотнями тысяч русскоязычных. И с поколением детей, которые изучали исключительно русский.

"Что, 30 лет мало для ласковой украинизации?" – это идиотский вопрос-утверждение. Ведь более или менее приемлемая языковая политика началась только года до 2016-2017. То есть ей всего 6 лет. И если бы не сверхусилие Путина (да, главный катализатор украинизации) такого срока в принципе мало для такого фундаментального мировоззренческого сдвига. И это желание сделать что-то "быстрее" только вредит. Очень просто рассуждать о легкости украинизации, когда ты родился в Ивано-Франковске и там жил всю жизнь. Даже в условном Днепре будут нюансы. Для перехода русскоязычной семьи на украинский нужно согласие обоих супругов. И других родственников. А это точно делает процесс не слишком резвым. И травмированность общества войной позволяет дополнительно использовать фактор языка как русскими, так и разными внутренними силами для получения политических бонусов.

Желание сделать что-то "быстрее" только вредит. Очень просто рассуждать о легкости украинизации, когда ты родился в Ивано-Франковске и там жил всю жизнь. Даже в условном Днепре будут нюансы. Для перехода русскоязычной семьи на украинский нужно согласие обоих супругов. И других родственников. А это точно делает процесс не слишком быстрым

Нет, русский язык не является причиной агрессии. Будь так — не было бы войны против Финляндии или Грузии. Причина агрессии России – необходимость агрессии для поддержания внутреннего режима. Русский язык это – как и любой язык – символическая система. Не больше и не меньше. Но.

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От информационного пространства РФ следует отгораживаться. Мейнстрим их контента – язык ненависти, шовинизм, антигуманизм и обскурантизм. И не надо забывать, что первое, что россияне делают на оккупированных территориях еще с 2014 – отменяют изучение украинского и уничтожают книги. Но аргумент "Россияне так поступают - и мы должны делать так же" - ерунда. Если ты зеркалишь врага — ты ничем от него не отличаешься.

От информационного пространства РФ следует отгораживаться. Мейнстрим их контента – язык ненависти, шовинизм, антигуманизм и обскурантизм

Попытки навязать украинский инструментами насилия, насмешки, обид — банально неэффективны. Если человек пока не готов перейти на украинский, но при этом он проукраинский, поддерживает Украину в войне, аргумент о "языке агрессора" для такого человека выглядит идиотским. Ведь он не агрессор, он за Украину. И доказывать человеку, что это он идиот и неправильно понимает патриотизм (ну, то есть не как вы) – бессмысленно. Вы только повредите.

Мы слишком просто разбрасываемся людьми. Минимум половина беженцев – русскоязычные, если эту тему перегреть – им станет проще принять решение о невозвращении. Нам не нужно давать людям дополнительные аргументы.

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Задача государства – стимулировать. Могли бы немного подумать об этом. К примеру:

  1. Любые формы поддержки (до прямых дотаций) украиноязычного контента, в первую очередь, направленного на детей.
  2. Развитие альтернативного двуязычия — украинский и английский вместо украинского и русского. Это стратегически выгодно. Это даст положительный экономический эффект. Это безопасно для украинского будущего.
  3. Среди возможных ограничений, которые могут работать, — распространение переводов книг, фильмов, другого контента на русский. На первом этапе, если есть украинская альтернатива. На втором этапе – полностью. Это и экономически целесообразно. Наш рынок растет, российский – нет.
  4. После войны в страну ее восстанавливать и жить приедут сотни тысяч людей, которые будут использовать другие языки. И вот с ними точно сразу надо разговаривать на английском и научить украинскому. Надо уже думать, как организовать этот процесс. Есть ли у господина Лисового свежие мнения по этому вопросу?

В общем. Россияне всегда мечтали расколоть Украину из-за языкового вопроса, у них не получалось, и желательно, чтобы мы это не сделали вместо них. Украина будет украиноязычной и англоязычной. Но надо это сделать адекватным способом.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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