Украина будет убеждать партнеров, чтобы они признали Россию государством-спонсором терроризма, — Шмигаль

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в выступлении на заседании правительства.

Глава правительства подчеркнул, что конфискация всех без исключения российских активов за рубежом, замороженных после 24 февраля, станет одним из шагов наказания агрессора. По его словам, страны-партнеры смогут заключить международный договор и запустить процедуру конфискации российских активов.

"Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Будем делать все возможное, чтобы эти замороженные средства как можно быстрее были направлены на помощь украинцам и восстановление нашего государства после войны", — сказал Денис Шмигаль.

Глава правительства отметил, что в Канаде уже вступили в силу поправки к специализированному закону, предусматривающие возможность конфискации российских активов и использование их для поддержки Украины. Этот вопрос в Вашингтоне два месяца назад обсуждали премьер-министр Украины и вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.

Как отметил Денис Шмигаль, Украина предлагает создать Фонд, куда пойдут около 300 млрд долларов российских средств. С этого Фонда, по его словам, будут выплачиваться компенсации и будет восстанавливаться наше государство после победы.

"Мы оставим России возможность самим оплатить репарации в пользу Украины, но это вряд ли возможно. Поэтому мы пойдем по пути конфискации их активов и имущества. То же касается и конфискации всех российских активов в Украине. Все будет сделано процедурно правильно, чтобы потом не возникало никаких вопросов ни в одном международном арбитраже", — подчеркнул премьер-министр.

Денис Шмигаль отметил, что Украина продолжит убеждать партнеров, чтобы они признали Россию государством-спонсором терроризма. А также работает над тем, чтобы агрессора окончательно исключили из международной группы по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.

По словам премьер-министра, правительство привлекает к этой важной работе лучших украинских и мировых юристов.

24 июня Комитет Сената США одобрил резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма.

15 апреля президент Украины обратился к президенту США с прямым призывом, чтобы Соединенные Штаты применили к России одну из самых мощных и дальновидных санкций в американском арсенале, — признали РФ государством-спонсором терроризма.

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