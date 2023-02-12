Украина будет требовать введения санкций против всех привлеченных в войне элементов российской системы, - Зеленский
Украинские власти делают все возможное для того, чтобы были введены санкции против всех элементов российской системы, вовлеченных в войну против нашей страны
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения.
"Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми для реализации. Сдавались. Сейчас они уже действуют - например, по нефти и нефтепродуктам из России", - сказал он.
Президент отметил, что Украина потребует введения санкций против всех привлеченных в войне элементов российской системы в обеспечении террора и финансировании агрессии. Он заявил, что они должны быть изолированы от мировой системы.
- Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 февраля, подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении персональных санкций против 200 физических лиц, связанных с РФ.
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