Украина будет сотрудничать с Грузией в сфере "зеленой" энергетики и энергоэффективности
Украина и Грузия заключили меморандум о сотрудничестве в сферах энергоэффективности и "зеленой" энергетики
Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
Согласно сообщению, Госэнергоэффективности и Министерство экономики и устойчивого развития Грузии заключили меморандум о взаимопонимании в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива.
По словам и.о. председателя энергоэффективности Константина Гуры, обе страны прилагают усилия для развития «зеленой» энергетики, декарбонизации экономики, а партнерство откроет дополнительные горизонты для общих целей. Партнерство должно стать новым этапом развития внешнеэкономических отношений и формировании эффективной политики развития "чистой", энергоэффективной, низкоуглеродной экономике в обеих странах.
В пресс-службе отметили, что в рамках меморандома стороны планируют определять возможности для реализации совместных проектов в сфере энергоэффективности, и "зеленой" энергетики, а также обмениваться опытом, передовыми практиками и механизмами внедрения проектов в указанных сферах.
Гура отметил, что Украина имеет потенциал для развития как сферы энергоэффективности, так и "зеленой" энергетики. За последние семь лет внедрено проектов на сумму около 7,8 млрд евро инвестиций.
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