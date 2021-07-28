Украина будет собирать биометрические данные иностранцев для оформления въездных виз
Кабинет министров принял постановление о введении сбора биометрической информации иностранцев и лиц без гражданства для оформления въездных виз
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, с 1 января 2022 года при подаче визового ходатайства уполномоченные органы будут осуществлять обязательную фиксацию биометрических данных визовых заявителей. Отмечается, что будутфотографировать лица и сканировать отпечатки пальцев обеих рук. Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе пять лет, после чего будут уничтожаться.
В пресс-службе отметили, что до недавнего времени оформление украинских виз оставалось единственным звеном процессов идентификации иностранцев и лиц без гражданства, которое не предусматривало использование биометрических данных, что фиксировались во время пограничного контроля, оформления вида на жительство и т. п.
Так, введение фиксации биометрических данных визовых заявителей должно упростить процедуру идентификации и верификации иностранцев и лиц без гражданства во время и после въезда в Украину, усовершенствовать осуществление контроля за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства, усовершенствовать координацию уполномоченных органов при реализации государственной миграционной политики , а также усилить борьбу с использованием поддельных документов.
В пресс-службе добавили, что требование не будет применяться к некоторым категориям заявителей, или будет применяться в ограниченном объеме. Речь идет о детях до 12 лет, лицах с дипломатическими или служебными паспортами, лицах с инвалидностью, которая делает невозможным предоставление биометрических данных и тому подобное.
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