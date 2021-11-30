Украина будет противостоять российскому газовому шантажу и останется надежным транзитером, - Шмыгаль о газовом кризисе в ЕС

Об этом сообщает Правительственный портал.

В ходе встречи участники особое внимание уделили энергетическому кризису в Европейском Союзе.

В частности, глава украинского правительства приветствовал готовность ЕС интегрировать в свой рынок восточных партнеров и подчеркнул, что в региональном сотрудничестве особенно важно работать над энергетической безопасностью.

"Энергетическая безопасность является одним из ключевых приоритетов Правительства Украины, включающим диверсификацию путей поставок энергоносителей, противодействие российскому газовому шантажу и синхронизацию с европейской сетью ENTSO-E. Украина стремится оставаться надежным транзитером газа, выступает за сохранение транзита и заключения нового контракта", - подчеркнул Шмигаль.

Он сообщил, что Украина предоставила предложения, как углубить сотрудничество с ЕС, а именно – создать Региональную платформу. В ее рамках Украинское государство готово обеспечить Евросоюз дополнительным транзитом газа по сниженному тарифу и предоставить компаниям доступ к хранилищам для его хранения.

Кроме того, во время встречи обсуждали рынок автомобильных перевозок, в частности, что заключение соглашения об автомобильных перевозках Украины и ЕС, как предусмотрено в Соглашении об ассоциации, решит вопрос разрешений и будет способствовать эффективному внедрению углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли для обеих сторон.



Также Шмыгаль подчеркнул, что следует углублять региональное сотрудничество в вопросах климата и экологии и адаптировать украинское законодательство для внедрения экологических реформ.

Напомним, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что предложение Украины о дополнительном транзите газа в ЕС по специальным условиям - "очень хорошее", поскольку "Северный поток-2" точно не будет работать еще полгода.

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