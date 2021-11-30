Украина будет противостоять российскому газовому шантажу и останется надежным транзитером, - Шмыгаль о газовом кризисе в ЕС
В Брюсселе 30 ноября состоялась встреча президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен с премьер-министрами стран Ассоциированного трио – главой правительства Украины Денисом Шмыгалем, главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили и главой правительства Молдовы Наталией Гаврилице
Об этом сообщает Правительственный портал.
В ходе встречи участники особое внимание уделили энергетическому кризису в Европейском Союзе.
В частности, глава украинского правительства приветствовал готовность ЕС интегрировать в свой рынок восточных партнеров и подчеркнул, что в региональном сотрудничестве особенно важно работать над энергетической безопасностью.
"Энергетическая безопасность является одним из ключевых приоритетов Правительства Украины, включающим диверсификацию путей поставок энергоносителей, противодействие российскому газовому шантажу и синхронизацию с европейской сетью ENTSO-E. Украина стремится оставаться надежным транзитером газа, выступает за сохранение транзита и заключения нового контракта", - подчеркнул Шмигаль.
Он сообщил, что Украина предоставила предложения, как углубить сотрудничество с ЕС, а именно – создать Региональную платформу. В ее рамках Украинское государство готово обеспечить Евросоюз дополнительным транзитом газа по сниженному тарифу и предоставить компаниям доступ к хранилищам для его хранения.
Кроме того, во время встречи обсуждали рынок автомобильных перевозок, в частности, что заключение соглашения об автомобильных перевозках Украины и ЕС, как предусмотрено в Соглашении об ассоциации, решит вопрос разрешений и будет способствовать эффективному внедрению углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли для обеих сторон.
Также Шмыгаль подчеркнул, что следует углублять региональное сотрудничество в вопросах климата и экологии и адаптировать украинское законодательство для внедрения экологических реформ.
- Напомним, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что предложение Украины о дополнительном транзите газа в ЕС по специальным условиям - "очень хорошее", поскольку "Северный поток-2" точно не будет работать еще полгода.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.58Продажа 31.04
- Актуальное
- Важное